Алиев впервые стал чемпионом России по фигурному катанию, Кацалапову и Синициной не было равных в танцах на льду

Серебряный призер чемпионата Европы-2018 фигурист Дмитрий Алиев впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске, передает Р-Спорт.
Алиев, занимавший четвертое место после короткой программы, в пятницу получил за свой произвольный прокат 173,63 балла и занял итоговое первое место с общей суммой 260,98 балла. Серебряную медаль завоевал Артур Даниелян (253,42 балла), замкнул тройку призеров Александр Самарин (252,74).
Лидировавший после короткой программы Макар Игнатов стал четвертым (249,46). Двукратный чемпион России Сергей Воронов занял девятое место (233,82).
Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
Синицина и Кацалапов по итогам ритм-танца и произвольного танца набрали 220,74 балла. Серебро у Александры Степановой и Ивана Букина (219,72 балла), замкнули тройку призеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73). Софья Евдокимова и Егор Базин (180,68) заняли седьмое место.