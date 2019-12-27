Алиев впервые стал чемпионом России по фигурному катанию, Кацалапову и Синициной не было равных в танцах на льду

Алиев, занимавший четвертое место после короткой программы, в пятницу получил за свой произвольный прокат 173,63 балла и занял итоговое первое место с общей суммой 260,98 балла. Серебряную медаль завоевал Артур Даниелян (253,42 балла), замкнул тройку призеров Александр Самарин (252,74).

Лидировавший после короткой программы Макар Игнатов стал четвертым (249,46). Двукратный чемпион России Сергей Воронов занял девятое место (233,82).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.