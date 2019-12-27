В Пыхья-Таллинне открылся новый торговый центр

Девелопером торгового центра на улице Копли, 69Б является Colonna, а строителем – Eston Ehitus. Двухэтажное здание в форме буквы Т имеет 1400 квадратных метров сдаваемых в аренду помещений. Ключевым арендатором нового торгового центра является Maxima. Договоры об аренде площадей на первом этаже заключены также с аптекой Benu и Olympic Casino, а на втором этаже расположены меньшие помещения для магазинов и пунктов обслуживания.

Новый торговый центр. ФОТО: Colonna Kinnisvara

Исполнительный директор Colonna Маргус Клуге сказал: «Здание на улице Копли, 69Б имеет скромные масштабы и отлично вписывается в этот район. Торговый центр с современной планировкой предназначен в первую очередь для местных жителей, поэтому здесь имеются продуктовый магазин и аптека. Главная цель деятельности нового торгового центра – оказывать удобные и срочные услуги проживающим неподалеку горожанам».