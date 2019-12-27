Галерея: кафе для мышей - ничего удивительного!

Это не первый случай, когда любитель мышей AnonyMouse украшает город Мальмё столь необычным образом. В рождественские дни 2016 года был открыт столь же миниатюрные мясной магазин и итальянский ресторан на улице Бергсгатан. С тех пор подобные акции художника по всей Швеции имели большой успех, пишет tellerreport.com.