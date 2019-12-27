Урмас Рейнсалу о ситуации со «Спутником»: еще раз объясняю, почему были введены санкции

«Хотя официальные лица Российской Федерации хотят создать впечатление, что эстонские власти ограничивают свободу СМИ, я вас уверяю, что это не так. Реальная цель заявления о давлении, сделанного официальными лицами Российской Федерации, состоит в том, чтобы подорвать последовательность Европейского Союза в его санкционной политике. Понятно, что под давлением находится именно одно Балтийское государство, потому что страны Балтии активно выступают за единство Европейского Союза. Эстонская Республика не подчиняется давлению ни одного иностранного государства в вопросах, касающихся беспристрастного применения законов на территории Эстонии», - отметил Рейнсалу.

«Поэтому я еще раз объясняю, почему Бюро данных по отмыванию денег вводит санкции в отношении «Россия сегодня», материнской компании «Спутник-Эстония». Содержание «Спутника» не играет роли в введении финансовых санкций. Определяющей была роль Дмитрия Киселева, генерального директора материнской компании «Спутника», его нападки на Украину и его личная вовлеченность и прибыль от деятельности «России сегодня». После персональных санкций Евросоюза против Дмитрия Киселева в конце октября эстонские банки заморозили банковские счета «России сегодня». В декабре Бюро данных по отмыванию денег проинформировало физических лиц, которые имеют трудовые отношения на основе трудового договора или обязательственно-правового закона с «Россией сегодня», о том, что осознанная работа на лицо, находящееся под санкциями и оказание ему услуг, может повлечь уголовную ответственность», - пояснил Рейнсалу.