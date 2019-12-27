Союз спасателей: призываем не запускать фейерверки

В этом году Союз спасателей и ERGO kindlustus призывают людей по возможности воздержаться от запуска фейерверков. «Не каждому стоит становиться пиротехником. Запуск фейерверков лучше оставить профессионалам, да и то лишь по случаю новогодних праздников. Вместо того, чтобы создавать опасность себе самим, окружающим, животным и природе в целом, найдите подходящее место, чтобы насладиться масштабным общегородским фейерверком. А сэкономленные деньги можно, например, пожертвовать добровольным спасателям, которые, как мы надеемся, смогут провести праздники с семьей и со своими домашними любимцами», - отметил председатель правления Союза спасателей Кайдо Таберланд. Деятельность добровольных спасателей можно поддержать здесь.

«Если что-то идет не так, чаще всего травмы – например, ожоги – получает сам запускающий», - сказала руководитель сферы рассмотрения ущербов ERGO kindlustus Катерина Лепвальтс. Небрежное обращение с пиротехникой также может причинить вред окружающим людям или находящимся поблизости зданиям. Например, при запуске фейерверков среди многоквартирных домов бывали случаи возгорания хранящихся на балконах вещей. «Особую осторожность следует проявлять, если при запуске фейерверков присутствуют дети. Вспоминается случай, когда «батарея» фейерверков опрокинулась и вылетевшая из нее ракета повредила глаза находившемуся рядом ребенку», - добавила Лепвальтс.

В преддверии нового года стоит повторить рекомендации по безопасному обращению с пиротехникой.

Ознакомьтесь с приложенной к пиротехническому изделию инструкцией, следуйте ей и используйте изделие только предусмотренным образом.

Выбирайте для запуска фейерверка правильное время и место. Учитывайте погодные условия и сохраняйте безопасную дистанцию от людей, зданий и автомобилей. Обязательно прочитайте ту часть инструкции, которая касается рекомендованного расстояния. Не запускайте фейерверки в местах, где они могут создать опасную ситуацию или где на запланированной траектории полета имеются препятствия. Также обращайте внимание на направление ветра, чтобы ракета не улетела в сторону зданий.

Распространенной причиной несчастных случаев являются недостаточно хорошо закрепленные «батареи» фейерверков, т.е. комбинированные изделия, которые запускает один зажженный фитиль. При установке пиротехнического изделия следует обязательно убедиться в том, что оно стоит надежно – например, опирается о большой камень, закреплено с помощью блоков и т.п.

По словам спасателей, значительным источником опасности также являются одиночные ракеты. Длинная палка ракеты служит стабилизатором – ее не следует втыкать в землю. Лучший способ запуска – воспользоваться воткнутой в землю трубой или поставить в ящик для бутылок пустую бутылку, и уже в нее – ракету. Можно воспользоваться и бутылкой без ящика, но в таком случае бутылка должна быть тяжелой и должна надежно стоять на земле, поскольку иначе она может опрокинуться, и ракета улетит в неизвестном направлении.

Запуская фейерверки, не держите их в руках и не наклоняйтесь к ним. Осторожность поможет избежать несчастья.

Одновременно поджигайте только одно пиротехническое изделие и уж точно не объединяйте несколько ракет. Подожгите фитиль и быстро отойдите на безопасное расстояние.

Внезапные звуки и световые эффекты могут напугать людей и животных. Ни в коем случае нельзя бросать пиротехнические изделия в их направлении.

Не приближайтесь к ракете сразу же после залпа, выждите некоторое время. Соберите образовавшийся мусор.

Покупайте пиротехнические изделия только у предприятий, имеющих соответствующее разрешение на деятельность. Не приобретайте пиротехнику на рынках, на улице или в социальных сетях.

Не используйте пиротехнику в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.