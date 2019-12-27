Пт, 27.12.2019
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Ходите на блошиные рынки, вдруг вам тоже повезет!

Часы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dave Martin/AP

В купленных на блошином рынке часах покупатель обнаружил старые немецкие марки на сумму 25 000 евро, сообщает Rus.TVNet со ссылкой на канал NDR.

Житель города Аурих в Нижней Саксонии приобрел на блошином рынке старые часы. Принеся покупку домой, он нашел в корпусе часов банкноты - всего 50 000 марок, которые были в обороте до введения евро в 2002 году.

Деньги он доставил в местное самоуправление. В связи с тем, что в течение полугода владелец денег не объявился, покупатель часов смог забрать их себе. Ему пришлось лишь заплатить самоуправлению административный сбор - 576 евро.

Центробанк Германии по-прежнему меняет марки на евро. Обменяв найденные в часах деньги, нашедшему их досталось примерно 25 000 евро.

Многие немцы с удовольствием используют наличные деньги, поэтому в Германии хранение дома наличных очень популярно.

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