Ходите на блошиные рынки, вдруг вам тоже повезет!

Житель города Аурих в Нижней Саксонии приобрел на блошином рынке старые часы. Принеся покупку домой, он нашел в корпусе часов банкноты - всего 50 000 марок, которые были в обороте до введения евро в 2002 году.

Деньги он доставил в местное самоуправление. В связи с тем, что в течение полугода владелец денег не объявился, покупатель часов смог забрать их себе. Ему пришлось лишь заплатить самоуправлению административный сбор - 576 евро.

Центробанк Германии по-прежнему меняет марки на евро. Обменяв найденные в часах деньги, нашедшему их досталось примерно 25 000 евро.