Первое поражение нового министра: важный законопроект признан неконституционным

15 ноября Кару направил на круг консультаций проект поправок в постановление о предоставлении услуг связи и технических требованиях сетей связи, со вступлением которых в силу от операторов связи в дальнейшем требовалось бы согласовывать технологии с Департаментом по защите потребителей и техническому надзору (TTJA).

TTJA, в свою очередь, был бы вынужден запрашивать мнение по выбранной технологии у Полиции безопасности, Департамента внешней разведки, Департамента государственной инфосистемы и, при необходимости, у правительственного совета по кибербезопасности. «Мы хотим убедиться, что до того, как брать в использование аппаратное и программное обеспечение, будет гарантировано их согласование с интересами национальной безопасности», - сказал министр Кару при отправке проекта.

Однако незадолго до Рождества поступила официальная позиция по законопроекту Министерства юстиции, в которой явно заявляется, что он противоречит конституции.

Причина заключается в том, что нормой полномочий для постановления является положение Закона об электронных коммуникациях, которое налагает только технические требования на сети связи и ничего не говорит о посторонних процедурных требованиях, таких как согласование выбранной технологии с безопасностью.

«Поскольку в проекте предусмотрено требование о введении дополнительных условий по согласованию и выдаче частотной лицензии на уровне постановления, и это выходит за рамки полномочий существующего закона, предлагаемый проект постановления является неконституционным», - сказали в Министерстве юстиции.

Минюст отмечает, что в представленном Кару проекте остается непонятным, какие данные должен предоставлять оператор, нужно ли координировать топологию всей сети один раз или каждое устройство в отдельности и нужно ли заменять устройства одно за другим.

«Мы видим, что это может создать очень тяжелое административное бремя для бизнеса, а также огромную рабочую нагрузку для TTJA», - заявили в министерстве, добавив, что в проекте постановления ничего не говорится о последующем контроле.