Сжегшему подростка заживо грозит пожизненное заключение

В настоящее время Каск находится в тюрьме, он принял участие в заседание суда с помощью видеомоста. Обвиняемый попросил о том, чтобы дело рассматривалось в порядке укороченного производства. «Я хочу как можно быстрее получить свое наказание», - сказал он.

Суд, однако, эту просьбу не удовлетворил, поскольку ему предъявлено обвинение в убийстве, которое нельзя рассматривать в порядке согласительного или укороченного производства.

Согласно обвинению, Каск решил наказать знакомого 16-летнего подростка, который, по мнению обвиняемого, остался ему должен. Для этого утром 30 июня обвиняемый поехал в деревню Кюкитая Тартуской волости, где поджег жилой дом, в котором находился потерпевший. В результате пожара на втором этаже дома оказался в ловушке 16-летний подросток, который получил тяжелые ожог и умер в результате отравления угарным азом. То есть убийство было совершено особенно мучительным, жестоким и общественно опасным способом.

Судья Хели Силлаотс отметила, что в случае обвинительного приговора суд может приговорить Эдуарда Каска к пожизненному лишению свободы. Обвиняемый понял суть предъявленного ему обвинения, однако не признал себя виновным. Он пояснил суду, что при поджоге дома не знал, что в нем кто-то находится.

При взятии под стражу Каску также был установлен запрет на общение. Помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийза Кыйв пояснил запрет на общение тем, что Каск может оказать влияние на свидетелей и даже во время действия запрета на общение было установлено, что Каск, находясь в тюрьме, передал письмо другому заключенному.

Защитник Каска Марко Паабуметс попросил суд о разрешении смягчить запрет на общение, чтобы обвиняемый мог пообщаться со своей матерью. «Трудно говорить с матерью о делах через своего адвоката, - пояснил Каск суду. – Если понадобится попросить денег или что-то еще, проще общаться напрямую».

Помощник прокурора Кыйв пояснила на это, что смягчение запрета на общение неразумно, поскольку мать обвиняемого способствовала сокрытию преступления. «Это неправда, мать ничего не скрывала», - встрял Каск в выступление прокурора.