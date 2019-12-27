Таллинн-2019 в цифрах: что изменилось за год

По данным регистра народонаселения на 1 декабря в Таллинне было 443 875 жителей. За 11 месяцев уходящего года численность населения возросла на 5025 человек, то есть на 1,1%. С января по ноябрь в Таллинне зарегистрировано 4550 новорожденных. Наибольший рост населения отмечен в Кесклинне, среди всех районов число жителей уменьшилось лишь в Нымме.

К 1 декабря в Таллинне женщин было в 1,2 раза больше, чем мужчин. Наибольшая доля детей до 14 лет по данным регистра живет в Пирита, достигших работоспособного возраста (от 15 до 74 лет) больше всего в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, людей пожилого возраста (старше 75) - в Мустамяэ.

Средний возраст жителей Таллинна - 41,6 года. Людей столетнего возраста и старше в столице 40, среди них 38 женщин и двое мужчин.

За 11 месяцев уходящего года в Таллинне зарегистрировано 2769 браков, больше всего пар поженились в августе (436 пар). Число разводов за тот же период составило 1448, что составляет 52% от числа браков.