Фото и видео: в церкви Олевисте прошла елка для малообеспеченных

Старший пастор прихода Олевисте Сийм Теэкель сказал, что елка, рассчитанная на бездомных, стала желанным событием для многих нуждающихся. «Наши границы не обозначены там, где начинается потребность. Неважно, будь это человек без своего дома, одинокий пенсионер или человек, попавший в жернова жизни по какой-то другой причине. Миссия церкви - поделиться духовным посланием со всеми», - сказал Теэкель.

По его словам, в течение многих лет было видно, что многие приезжали на рождественскую елку Олевисте в основном из-за еды. «Очевидно, что в случае с нуждающимися нужно уделять большую роль раздаче еды, и поэтому, помимо слова Божия и концерта, мы уделяем большое внимание рождественским обедам и раздаче еды», - сказал Теэкель.

Приход Олевисте дарит Рождество бездомным и обездоленным в течение 19 лет. Горячую еду обеспечил Swissotel, о кренделе и выпечке позаботились Eesti Keskkonnateenused и Loiri Pagar, сладости были от фабрики Kalev.