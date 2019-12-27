Полиция: санкции в отношении «Россия сегодня» не могут быть неожиданностью

«Наша цель - полностью соблюдать законодательство Эстонии и санкции, введенные Европейским союзом. А это значит, что если у агентства „Россия сегодня“ (агентство, в которое входит „Спутник“ - прим. ред.), находящегося под санкциями Дмитрия Киселева, есть активы в Эстонии, то они должны быть заморожены. Также им не должны быть доступными ни денежные средства, ни экономические ресурсы, которые позволяли бы „России сегодня“ заниматься бизнесом», - цитирует Rus.ERR Рейманда, который в интервью «Актуальной камере» добавил, что этот запрет распространяется и на людей, работающих на территории Эстонии.