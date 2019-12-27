За год в Эстонии существенно выросло количество электромобилей

В 2019 год в Эстонии было зарегистрировано почти 746 500 легковых автомобилей, 7598 из которых были электрическими или гибридными, пишет в своем блоге ведущий аналитик Департамента статистики Пирет Пукк, За последние пять лет количество гибридных автомобилей в Эстонии увеличилось более чем в четыре раза, а количество электромобилей почти удвоилось.

Число транспортных средств в Европейском союзе увеличилось за последние пять лет на шесть процентов. Из стран, по которым имеются данные, в 2017 году было пять стран, в которых более 1 процента зарегистрированных автомобилей были электрическими или гибридными транспортными средствами: 2,4 процента автомобилей были электрическими или гибридными транспортными средствами в Швеции, 1,9 процента в Польше, 1,5 процента в Соединенном Королевстве, 1,4 процента во Франции и 1,2 процента в Бельгии. Больше всего электрических или гибридных транспортных средств в ЕС зарегистрированы в Великобритании, Франции и Польше.

Первые современные электромобили появились на дорогах Эстонии по инициативе программы электромобильности в 2011 году, после чего была создана инфраструктура зарядки, а в 2014 году при поддержке субсидий прибавилось более полутора тысяч электромобилей.

Электромобили значительно дороже обычных, главным образом из-за их аккумуляторов. Однако пробег электромобиля стоит в несколько раз меньше, чем у автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электромобиль меньше шумит во время езды с меньшим шумом и не производит выхлопных газов.