Читатели Postimees выбрали самую красивую рождественскую ель Эстонии

Postimees поинтересовался у читателей, в каком городе Эстонии находится самая красивая рождественская ель этого года.
В проходившем в третий раз конкурсе тартуская рождественская ель получила наибольшее количество голосов от читателей - 1600. Рождественская ель Раквере заняла второе место с 1100 голосами, а рождественская ель города Выру - третье с 1000 голосов.
Город Тарту отмечает, что ель, стоящая на Ратушной площади, стала очень красивым подарком городу от Эстонского университета естественных наук. Этим подарком отмечено 100-летие начала высшего лесохозяйственного образования в Эстонии.
Всего в конкурсе приняли участие 23 ели со всей Эстонии.
В прошлом году читатели Postimees посчитали самой красивой новогоднюю ель Кярдла , а в 2017 году победителем стала новогодняя ель города Хаапсалу.