Пт, 27.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Читатели Postimees выбрали самую красивую рождественскую ель Эстонии

Читатели Postimees выбрали самую красивую рождественскую ель Эстонии

Postimees поинтересовался у читателей, в каком городе Эстонии находится самая красивая рождественская ель этого года.

В проходившем в третий раз конкурсе тартуская рождественская ель получила наибольшее количество голосов от читателей - 1600. Рождественская ель Раквере заняла второе место с 1100 голосами, а рождественская ель города Выру - третье с 1000 голосов.

Город Тарту отмечает, что ель, стоящая на Ратушной площади, стала очень красивым подарком городу от Эстонского университета естественных наук. Этим подарком отмечено 100-летие начала высшего лесохозяйственного образования в Эстонии. 

Всего в конкурсе приняли участие 23 ели со всей Эстонии.

В прошлом году читатели Postimees посчитали самой красивой новогоднюю ель Кярдла , а в 2017 году победителем стала новогодняя ель города Хаапсалу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ