Читатели Postimees выбрали самую красивую рождественскую ель Эстонии

В проходившем в третий раз конкурсе тартуская рождественская ель получила наибольшее количество голосов от читателей - 1600. Рождественская ель Раквере заняла второе место с 1100 голосами, а рождественская ель города Выру - третье с 1000 голосов.

Город Тарту отмечает, что ель, стоящая на Ратушной площади, стала очень красивым подарком городу от Эстонского университета естественных наук. Этим подарком отмечено 100-летие начала высшего лесохозяйственного образования в Эстонии.

Всего в конкурсе приняли участие 23 ели со всей Эстонии.