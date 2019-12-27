За что могут заблокировать водительский аккаунт в компании Bolt, много ли в фирме украинских таксистов и какая новая услуга появится в 2020 году

- Как вы оцениваете уходящий год в плане успешности предприятия?

- В Эстонии это был очень хороший год. По темпам роста поездок мы показали лучший рост с 2016 года. Учитывая, что наша компания становится все больше и больше, это очень хороший показатель. Почему так случилось? Мы запустили множество новых новых категорий в Таллинне: Basic, Premium, Assist, категорию электромобилей. Мы запустили новые продукты, такие как прокат скутеров и Bolt Food. Поменяли свой автопарк. Все вместе это привело к тому, что мы показали очень хороший рост в Эстонии.

- Но заголовки, в которых фигурировало слово Bolt, в этом году скорее говорили о громадных убытках. Это все последствия инвестиций?

- Да, это связано с расширением. В 2019 году мы запустились на трех рынках, два из которых очень большие - это Петербург и Лондон. Третий рынок - это Казахстан. Разумеется, запуск на большие города связан с расходами, поэтому - да, то, что мы как корпорация, терпим убытки, связано с тем, что мы агрессивно растем.

- На ваш взгляд уже можно говорить о том, что новые услуги в Таллинне прижились? Не окажется ли так, что через год будет объявлено, мол, к сожалению, электросамокаты не окупили себя и услуга ликвидируется?

- Я бы сказал, что оба продукта проявили себя как очень успешные. Начну со скутеров. Мы запустили их летом, в начале июня, и рост был настолько стремительным, что нам пришлось срочно докупать скутеры, чтобы соответствовать запросам клиентов. Если помните, в первые недели спрос превышал предложение, скутеров не хватало. Нам тут же пришлось заказать еще. Затем мы запустились в Пярну и поняли, что успех нужно зафиксировать, и мы расширились также на Латвию и Литву. Цифры очень сильные, так что мы обязательно вернемся на рынок со скутерами в следующем году. Единственное, что могу сказать, это то, что в новом году у нас будут другие модели скутеров. Мы сейчас тестируем новые образцы.

- Было много поломок?

- Просто можно оптимизировать качество. Мы считаем, что есть модели, которые будут лучше подходить под массовое использование. Предыдущая модель - это скутер, который задумывался производителем под розницу, а мы хотим вариант, который будет больше заточен под наши нужды.

- Как вы оцениваете ситуацию в части конкуренции с Citybee - на рынке самокатов, в частности?

- Наша позиция в любой сфере такова, что в любом городе всегда есть место для нескольких игроков, и хорошая конкуренция оживляет рынок: люди больше сравнивают, обсуждают разные приложения. Мы считаем, что от конкуренции мы больше выигрываем. Ну и, конечно, мы являемся номером один на таллиннском рынке.