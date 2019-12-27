Орудует банда? Во время праздников в этом регионе Эстонии обокрали несколько автомобилей

Ведущий следователь Пярнуского полицейского участка Кайре Контс сказала, что в полицию сообщали, что на улице Папинийду замок повредили замок зажигания автомобиля, а автомагнитолу украли, также сообщили, что вчера утром в белом фургоне ехал подозрительный человек, ощупывавший в Пайкузе замок автомобиля.

Полиция не думает, что это связано. "Важно закрывать на замок автомобили и проверять, чтобы системы безопасности работали. Если вы заметите рядом с машиной подозрительные действия, об этом обязательно следует сообщать в полицию по короткому номеру 112", - сказала Контс.