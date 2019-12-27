Сеэдер: болезненная реакция из-за «Спутника» указывает на эффективность санкций

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, болезненная реакция высокопоставленных российских политиков на замораживание банковских счетов пропагандистского канала «Спутник» свидетельствует о том, что Эстония эффективно осуществляет санкции.
«Международные санкции необходимо вводить и применять таким образом, чтобы это действительно влияло на тех, кто подвергается санкциям, и предотвращало любую дальнейшую незаконную деятельность, - сказал Сеэдер, по словам которого, роль косвенного владельца «Спутника» Дмитрия Киселева в организации поддерживаемой Россией и продолжающейся агрессивной кампании против Украины в СМИ является серьезной и доказанной. - Эстония не ставит под сомнение законность персональных санкций, введенных Европейским союзом в отношении Киселева, обеспечивает выполнение санкций в рамках своего правового пространства и, как видно, эффективна в своей деятельности».
Обвинения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко относительно притеснений СМИ не следует принимать всерьез, считает Сеэдер.
«Критика России, занимающей 149-е место в мире по индексу свободы СМИ, в адрес Эстонии, занимающей 11-е место, следует восприниматься не иначе как отвлечение от собственных углубляющихся проблем», - отметил Сидер, выразивший согласие с пояснением своего однопартийца, министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что «содержание «Спутника» не играет роли в введении финансовых санкций. Определяющей была роль Дмитрия Киселева, генерального директора материнской компании «Спутника», его нападки на Украину и его личная вовлеченность и прибыль от деятельности «России сегодня».