Сеэдер: болезненная реакция из-за «Спутника» указывает на эффективность санкций

«Международные санкции необходимо вводить и применять таким образом, чтобы это действительно влияло на тех, кто подвергается санкциям, и предотвращало любую дальнейшую незаконную деятельность, - сказал Сеэдер, по словам которого, роль косвенного владельца «Спутника» Дмитрия Киселева в организации поддерживаемой Россией и продолжающейся агрессивной кампании против Украины в СМИ является серьезной и доказанной. - Эстония не ставит под сомнение законность персональных санкций, введенных Европейским союзом в отношении Киселева, обеспечивает выполнение санкций в рамках своего правового пространства и, как видно, эффективна в своей деятельности».