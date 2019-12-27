За три месяца в Петербург по электронным визам не смогли попасть почти две тысячи туристов

Но 1760 человек, или 3,2% от числа туристов, прибывших по электронным визам, столкнулись с проблемами при въезде и выезде. Причинами стали ошибки в заполнении паспортных данных при оформлении визы, а также нарушение сроков пребывания.

О сложностях, с которыми сталкиваются иностранцы, решившие воспользоваться упрощенными правилами въезда, ранее неоднократно рассказывала «Фонтанка». В частности, туристы жалуются, что не могут получить внятного ответа о причинах недопуска от погранслужб и вынуждены дожидаться обратного рейса без вещей, возможности прилечь и отдохнуть.

Но в пограничной службе подчеркивают, что таких случаев становится все меньше. Так, если в октябре по электронным визам приехало 15,8 тысячи человек и из них 750 столкнулись с проблемами при пересечении границы, в ноябре 16 тысяч человек и 650 соответственно, то в декабре 33 тысячи и 460 соответственно. «Та работа, которая проводится в средствах массовой информации, приносит плоды, и иностранные граждане совершают меньше ошибок при оформлении электронных виз», – отметили в Пограничном управлении.