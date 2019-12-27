О предоставлении в Эстонии убежища в этом году ходатайствовали 100 человек

Как сообщила BNS руководитель бюро гражданства и международной защиты департамента полиции и погранохраны Кай Хейнлайд, количество заявок на международную защиту было в этом году обычным. С января по ноябрь в Эстонии ходатайствовали о предоставлении убежища сотня человек.

Хайнлайд сказала, что пиковое время подачи заявок приходится на летние месяцы; в течение года заявки подавались как людьми, приехавшими в Эстонию в одиночку, так и семьями, больше всего среди ходатайствующих было граждан России.

Статус беженца в течение 11 месяцев этого года получили 33 человека, пять человек получили дополнительную защиту, то есть годичный вид на жительство. Поскольку делопроизводство о предоставлении убежища носит конфиденциальный характер и только отдельные лица получают статус беженца, полиция не раскрывает страну происхождения лица, получающего защиту.