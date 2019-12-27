В новом году сотрудники полиции Эстонии начнут носить новую форму

Полиция завершит переход на новую форму в течение следующего года, а помощники полиции новую форму получит еще через несколько лет.
Как сообщил BNS ведущий логистик департамента полиции и погранохраны Тийт Тенг, большинство сотрудников служб первичного реагирования, то есть выполняющих обязанности охраны правопорядка и погранохраны всех префектур, уже получили новую форму.
«Хотим завершить переход на новую форму в следующем году», - сказал Тенг.
Новая форма также включает дождевики, которые начнут выдавать сотрудникам полиции весной следующего года.
На сегодняшний день новую полевую форму получили и около сотни помощников полицейских. По словам Тенга, чтобы выдать новую форму всем помощникам полицейских, потребуется еще несколько лет.
Форму старого образца можно носить до конца 2025 года.