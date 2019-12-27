В новом году сотрудники полиции Эстонии начнут носить новую форму

Как сообщил BNS ведущий логистик департамента полиции и погранохраны Тийт Тенг, большинство сотрудников служб первичного реагирования, то есть выполняющих обязанности охраны правопорядка и погранохраны всех префектур, уже получили новую форму.

«Хотим завершить переход на новую форму в следующем году», - сказал Тенг.

Новая форма также включает дождевики, которые начнут выдавать сотрудникам полиции весной следующего года.

На сегодняшний день новую полевую форму получили и около сотни помощников полицейских. По словам Тенга, чтобы выдать новую форму всем помощникам полицейских, потребуется еще несколько лет.