Пт, 27.12.2019
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  • В новом году сотрудники полиции Эстонии начнут носить новую форму

В новом году сотрудники полиции Эстонии начнут носить новую форму

Politseinik.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Полиция завершит переход на новую форму в течение следующего года, а помощники полиции новую форму получит еще через несколько лет.

Как сообщил BNS ведущий логистик департамента полиции и погранохраны Тийт Тенг, большинство сотрудников служб первичного реагирования, то есть выполняющих обязанности охраны правопорядка и погранохраны всех префектур,  уже получили новую форму.

«Хотим завершить переход  на новую форму в следующем году», - сказал Тенг.

Новая форма также включает дождевики, которые начнут выдавать сотрудникам полиции весной следующего года.

На сегодняшний день новую полевую форму получили и около сотни помощников полицейских. По словам Тенга, чтобы выдать новую форму всем помощникам полицейских, потребуется еще несколько лет.

Форму старого образца можно носить до конца 2025 года.

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