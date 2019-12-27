Глава Минэнерго РФ рассказал, когда будет введен в строй "Северный поток-2"

Ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря. США ввели санкции против участвующих в российском проекте компаний 21 декабря. Как сообщалось, это может затянуть окончание строительства.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на санкции США. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток — 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — заявил Новак.

Глава Минэнерго заверил, что газопровод «будет достроен при любых обстоятельствах». По его словам, осталось уложить менее 160 км трубы из около 1200 км.

Ранее сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает в себя и санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп.