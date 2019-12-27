В европейском городе ввели штрафы в 100 долларов за одноразовый пластик

С 1 января 2020 года в швейцарском городе запретят одноразовые пластиковые пакеты, соломинки, чашки, тарелки, столовые приборы и саше. Также местные власти хотят воспрепятствовать выдаче бесплатных пластиковых пакетов на кассах супермаркетов. Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф в 100 франков (примерно 100 долларов).

Эта мера — часть плана по переработке отходов, который хотят реализовать к концу марта 2020 года. Запретить весь пластик в Женеве захотели еще в 2018-м.