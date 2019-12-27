Бортпроводники крупной европейской авиакомпании проведут 72-часовую забастовку

Забастовка бортпроводников Lufthansa в ноябре затронула 200 000 пассажиров. Теперь профсоюз бортпроводников Ufo анонсировал акцию в дочерней компании из-за неурегулированного тарифного спора.
Профсоюз бортпроводников Ufo призвал своих членов выйти на 72-часовую забастовку. Она начнется в полночь 30 декабря и затронет сотрудников Germanwings, дочерней компании немецкого авиаперевозчика Lufthansa, заявил заместитель председателя профсоюза Даниэль Флор в пятницу, 27 декабря. По его словам, о дальнейших акциях будет объявлено после 2 января.
В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 000 пассажиров.
Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении суточных и других выплат, а также об улучшениях условий труда. В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.