Бортпроводники крупной европейской авиакомпании проведут 72-часовую забастовку

Профсоюз бортпроводников Ufo призвал своих членов выйти на 72-часовую забастовку. Она начнется в полночь 30 декабря и затронет сотрудников Germanwings, дочерней компании немецкого авиаперевозчика Lufthansa, заявил заместитель председателя профсоюза Даниэль Флор в пятницу, 27 декабря. По его словам, о дальнейших акциях будет объявлено после 2 января.

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 000 пассажиров.