Пассажирам таллиннских автобусов и троллейбусов предложат пользоваться кнопкой "стоп"

Как пишет портал Rus.ERR всех пассажиров в автобусах и троллейбусах будут информировать об изменении с помощью голосового сообщения "Внимание! Нажмите стоп-кнопку для выхода!"

Отвечающий в Tallinna Linnatransport за организацию автобусного движения Меэлис Тарту объяснил необходимость этого проекта тем, что город изучил опыт других городов и соседних стран, где активно используется кнопка остановки и что это хорошо работает и помогает сделать движение общественного транспорта более плавным и экономичным.