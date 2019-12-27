Пассажирам таллиннских автобусов и троллейбусов предложат пользоваться кнопкой "стоп"

С 1 января предприятие Tallinna Linnatransport запускает проект, цель которого - выработать у пассажиров привычку пользоваться кнопкой "Стоп", чтобы указать водителю на необходимость остановки автобуса или троллейбуса.
Как пишет портал Rus.ERR всех пассажиров в автобусах и троллейбусах будут информировать об изменении с помощью голосового сообщения "Внимание! Нажмите стоп-кнопку для выхода!"
Отвечающий в Tallinna Linnatransport за организацию автобусного движения Меэлис Тарту объяснил необходимость этого проекта тем, что город изучил опыт других городов и соседних стран, где активно используется кнопка остановки и что это хорошо работает и помогает сделать движение общественного транспорта более плавным и экономичным.
Цель вводимых изменений - уменьшение количества остановок для водителей в случае малого числа пассажиров. Водители могли бы не останавливаться на остановках, на которых нет выходящих или входящих в автобус или троллейбус пассажиров, что сделает движение общественного транспорта более плавным и быстрым, а зимой - и более теплым.