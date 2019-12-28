Сб, 28.12.2019
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  • «Не могу в это поверить!»: отец-одиночка выиграл в лотерею миллион

Фото ⟩ «Не могу в это поверить!»: отец-одиночка выиграл в лотерею миллион

ФОТО: Danny Lawson / PA Wire/PA Images/Scanpix

Латвиец, живущий в Великобритании, выиграл один миллион фунтов в британской лотерее, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Dailymail. Дидзис рассказывает, что потратит этот выигрыш на то, чтобы обеспечить своему сыну самую лучшую жизнь. 

Дидзис работает шеф-поваром и менеджером кухни в ресторане в Престоне. В обеденный перерыв он решил приобрести билет национальной лотереи, потратив на него всего пять фунтов, а сейчас он внес депозит за жилище с четырьмя спальнями и садом.

"Это лучший подарок на Рождество, который я мог получить", - говорит он. 

"Не могу в это поверить!"

"Все, чего я хочу, это лучшая жизнь для моего сына, и теперь с помощью этого выигрыша я смогу ее обеспечить", - рассказал Дидзис.

Латвиец также рассказал, что планирует приобрести новую машину и поделиться своим выигрышем с семьей и друзьями. 

ФОТО: Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Выигрыш поможет ему больше времени проводить со своим пятилетним сыном. Он рассказал, что не помнит, когда они в последний раз проводили конец недели вместе. 

"Я вижу его в основном по вечерам понедельников, вторников и иногда днем в пятницу". 

Большая денежная сумма поможет Дидзису в дальнейшем найти работу с более гибким графиком. 

Шеф-повар сказал, что деньги не должны менять образ жизни. Это скорее инвестиция в будущее. Он рассказал, что планирует продолжить работу и его сын тоже будет работать, когда вырастит. 

"Единственное, что я купил ему на Рождество, это наушники, которые он просил – я не хочу его портить", - отметил он.

"Мы переедем в наш новый дом в понедельник. Я не мог поверить, что это действительно происходит", – рассказал Дидзис.

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