Фото ⟩ «Не могу в это поверить!»: отец-одиночка выиграл в лотерею миллион

Латвиец, живущий в Великобритании, выиграл один миллион фунтов в британской лотерее, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Dailymail. Дидзис рассказывает, что потратит этот выигрыш на то, чтобы обеспечить своему сыну самую лучшую жизнь.
Дидзис работает шеф-поваром и менеджером кухни в ресторане в Престоне. В обеденный перерыв он решил приобрести билет национальной лотереи, потратив на него всего пять фунтов, а сейчас он внес депозит за жилище с четырьмя спальнями и садом.
"Это лучший подарок на Рождество, который я мог получить", - говорит он.
"Не могу в это поверить!"
"Все, чего я хочу, это лучшая жизнь для моего сына, и теперь с помощью этого выигрыша я смогу ее обеспечить", - рассказал Дидзис.
Латвиец также рассказал, что планирует приобрести новую машину и поделиться своим выигрышем с семьей и друзьями.
Выигрыш поможет ему больше времени проводить со своим пятилетним сыном. Он рассказал, что не помнит, когда они в последний раз проводили конец недели вместе.
"Я вижу его в основном по вечерам понедельников, вторников и иногда днем в пятницу".
Большая денежная сумма поможет Дидзису в дальнейшем найти работу с более гибким графиком.
Шеф-повар сказал, что деньги не должны менять образ жизни. Это скорее инвестиция в будущее. Он рассказал, что планирует продолжить работу и его сын тоже будет работать, когда вырастит.
"Единственное, что я купил ему на Рождество, это наушники, которые он просил – я не хочу его портить", - отметил он.
"Мы переедем в наш новый дом в понедельник. Я не мог поверить, что это действительно происходит", – рассказал Дидзис.