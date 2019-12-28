Полиция поймала 17 нетрезвых водителей: один успел совершить тяжелое ДТП и угодить в больницу

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 17 нетрезвых водителей: 15 были в состоянии алкогольного опьянения и двое — в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Также вчера один нетрезвый водитель совершил ДТП. Так, в пятницу, 27 декабря, в 20.49 в Ляэнемаа в волости Вормси на втором километре окружной дороги Вормси 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Ford Galaxy и вылетел в кювет.
Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.