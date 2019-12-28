Сб, 28.12.2019
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  • Полиция поймала 17 нетрезвых водителей: один успел совершить тяжелое ДТП и угодить в больницу

Полиция поймала 17 нетрезвых водителей: один успел совершить тяжелое ДТП и угодить в больницу

Полицейский рейд "Дуют все". Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии полиция задержала 17 нетрезвых водителей: 15 были в состоянии алкогольного опьянения и двое — в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Также вчера один нетрезвый водитель совершил ДТП. Так, в пятницу, 27 декабря, в 20.49 в Ляэнемаа в волости Вормси на втором километре окружной дороги Вормси 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Ford Galaxy и вылетел в кювет.

Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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