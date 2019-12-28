Спешите: есть возможность купить в Причудье кафе и продолжить бизнес

Недавно реновированное здание площадью 198 м2 с двумя террасами вдобавок расположено на участке площадью 2657 м2. Озеро находится совсем рядом.

Kафе Õige Koht. ФОТО: KV.EE

Дом построен из каменных блоков и покрыт жестяной крышей. Стены недавно покрасили в яркие цвета, а в кухне поменяли все необходимую для работы кафе технику.

Kафе Õige Koht ФОТО: KV.EE

Весь первый этаж обогревается отоплением в полу. В помещениях второго этажа установлены радиаторы.

Kафе Õige Koht ФОТО: KV.EE

К услугам посетителей заведения просторный обеденный зал, из окон которого открывается вид на Чудское озеро. Также на первом этаже расположен туалет, техническое и подсобное помещения.

Kафе Õige Koht ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены пять номеров для ночлега, кабинет и туалетные комнаты. Здание отделено от соседских строений зелеными насаждениями. В 60 метрах от дома - свой пляж.

Kафе Õige Koht ФОТО: KV.EE