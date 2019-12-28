Сб, 28.12.2019
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Спешите: есть возможность купить в Причудье кафе и продолжить бизнес

Kohvik Õige Koht

ФОТО: KV.EE

В волости Муствеэ, в красивом месте на берегу Чудского озера работает кафе, которое при этом с нетерпением ждет нового хозяина, пишет Kodustiil. У кафе и хостела при нем хорошее название - Õige koht.

Недавно реновированное здание площадью 198 м2  с двумя террасами вдобавок расположено на участке площадью 2657 м2. Озеро находится совсем рядом.

Kафе Õige Koht.

ФОТО: KV.EE

Дом построен из каменных блоков и покрыт жестяной крышей. Стены недавно покрасили в яркие цвета, а в кухне поменяли все необходимую для работы кафе технику.

Kафе Õige Koht

ФОТО: KV.EE

Весь первый этаж обогревается отоплением в полу. В помещениях второго этажа установлены радиаторы.

Kафе Õige Koht

ФОТО: KV.EE

К услугам посетителей заведения просторный обеденный зал, из окон которого открывается вид на Чудское озеро. Также на первом этаже расположен туалет, техническое и подсобное помещения. 

Kафе Õige Koht

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены пять номеров для ночлега, кабинет и туалетные комнаты. Здание отделено от соседских строений зелеными насаждениями. В 60 метрах от дома - свой пляж.

Kафе Õige Koht

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.

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