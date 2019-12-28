В Эстонии сланцевую золу исключили из перечня опасных отходов

Таким образом, с нового года опасных отходов в Эстонии будет примерно на девять миллионов тонн меньше, чем нынче.

«Сланцевая зола не опаснее каменноугольной и поэтому не должна считаться опасными отходами, как ими не считается и угольная зола, - сказал вице-канцлер Министерства окружающей среды Каупо Хейнма. - Теперь сланцевую золу возможно и экспортировать, раньше экспорт был практически нулевым из-за отнимающей много времени бюрократии и просто из-за категории "опасные отходы"».

Существует много возможностей применения сланцевой золы - например, для стабилизации грунта в дорожном строительстве, а также для производства строительных материалов, удобрений и цемента. Также золу можно использовать в производстве пластмасс.

Подготовленное летом этого года по заказу министерства совместное исследование Таллиннского технического университета и Тартуского университета подтвердило, что свойства сланцевой золы аналогичны свойствам угольной золы, поэтому нет причины причислять сланцевую золу к опасным отходам и впредь ее следует считать обычными отходами.

Обещание министерства исключить сланцевую золу из перечня опасных отходов с нового года поприветствовали специалисты как Eesti Energia, так и VKG.

Чтобы переработка отходов шла еще активнее, Министерство окружающей среды планирует внести изменения, например, в Закон о гостендерах.