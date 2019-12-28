До 300 рабочих мест: в Кохтла-Ярве построят новый завод

В промышленном парке в Кохтла-Ярве на 2020 год запланировано начало строительства завода по производству ветрогенераторов.
Согласно проекту, в промпарке Ярвеской части города будут возведены корпуса завода по производству ветрогенераторов. Предполагается, что на заводе будет создано от 160 до 300 рабочих мест, то есть планируется довольно крупное производство, пишет rus.err.ee.
"Со стороны нашего самоуправления была подтверждена готовность оказать необходимую помощь для строительства завода, - сказала новостному сайту "Панорама Кохтла-Ярве" председатель горсобрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова. - Завод ветрогенераторов будет первым объектом нашего промышленного парка, и – мы в этом уверены, - далеко не последним".