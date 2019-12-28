Ибрагимович перешел в «Милан»

Ибрагимович, как сообщалось ранее, заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.

Швед прибудет в Милан в четверг, 2 января, где пройдет медицинские тесты, а затем присоединится к партнерам по команде и проведет первую тренировку. После официальной процедуры подписания контракта состоится презентация игрока и пресс-конференция.