Жертвы салюта: пострадавшие из-за фейерверков люди заполонили больницы

Еще до пика использования различной пиротехники, то есть до празднования Нового года, участились случаи травм из-за фейерверков.
Например, в четверг около девяти часов вечера спасатели получили сообщение, что в волости Тарту в деревне Кооса 23-летний мужчина травмировал при запуске фейерверка свои пальцы. Пресс-секретарь Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала Tartu Postimees, что за последние недели участились связанные с пиротехникой несчастные случаи, хотя точная статистика будет известна только после Нового года.
Руководитель отделения экстренной медицинской помощи Клиники Тартуского университета, доктор Анника Ууе напоминает людям, что при использовании пиротехники необходимо следовать всем правилам безопасности. «Пиротехнику не должны использовать несовершеннолетние или люди в состоянии алкогольного опьянения. Надо следовать инструкции по применению — как обращаться с продукцией, как устанавливать и поджигать пиротехнику».
В преддверии нового года стоит повторить рекомендации по безопасному обращению с пиротехникой.
- Ознакомьтесь с приложенной к пиротехническому изделию инструкцией, следуйте ей и используйте изделие только предусмотренным образом.
- Выбирайте для запуска фейерверка правильное время и место. Учитывайте погодные условия и сохраняйте безопасную дистанцию от людей, зданий и автомобилей. Обязательно прочитайте ту часть инструкции, которая касается рекомендованного расстояния. Не запускайте фейерверки в местах, где они могут создать опасную ситуацию или где на запланированной траектории полета имеются препятствия. Также обращайте внимание на направление ветра, чтобы ракета не улетела в сторону зданий.
- Распространенной причиной несчастных случаев являются недостаточно хорошо закрепленные «батареи» фейерверков, т.е. комбинированные изделия, которые запускает один зажженный фитиль. При установке пиротехнического изделия следует обязательно убедиться в том, что оно стоит надежно – например, опирается о большой камень, закреплено с помощью блоков и т.п.
- По словам спасателей, значительным источником опасности также являются одиночные ракеты. Длинная палка ракеты служит стабилизатором – ее не следует втыкать в землю. Лучший способ запуска – воспользоваться воткнутой в землю трубой или поставить в ящик для бутылок пустую бутылку, и уже в нее – ракету. Можно воспользоваться и бутылкой без ящика, но в таком случае бутылка должна быть тяжелой и должна надежно стоять на земле, поскольку иначе она может опрокинуться, и ракета улетит в неизвестном направлении.
- Запуская фейерверки, не держите их в руках и не наклоняйтесь к ним. Осторожность поможет избежать несчастья.
- Одновременно поджигайте только одно пиротехническое изделие и уж точно не объединяйте несколько ракет. Подожгите фитиль и быстро отойдите на безопасное расстояние.
- Внезапные звуки и световые эффекты могут напугать людей и животных. Ни в коем случае нельзя бросать пиротехнические изделия в их направлении.
- Не приближайтесь к ракете сразу же после залпа, выждите некоторое время. Соберите образовавшийся мусор.
- Покупайте пиротехнические изделия только у предприятий, имеющих соответствующее разрешение на деятельность. Не приобретайте пиротехнику на рынках, на улице или в социальных сетях.
- Не используйте пиротехнику в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.