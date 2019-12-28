Жертвы салюта: пострадавшие из-за фейерверков люди заполонили больницы

Например, в четверг около девяти часов вечера спасатели получили сообщение, что в волости Тарту в деревне Кооса 23-летний мужчина травмировал при запуске фейерверка свои пальцы. Пресс-секретарь Клиники Тартуского университета Хелен Каю сказала Tartu Postimees, что за последние недели участились связанные с пиротехникой несчастные случаи, хотя точная статистика будет известна только после Нового года.

Руководитель отделения экстренной медицинской помощи Клиники Тартуского университета, доктор Анника Ууе напоминает людям, что при использовании пиротехники необходимо следовать всем правилам безопасности. «Пиротехнику не должны использовать несовершеннолетние или люди в состоянии алкогольного опьянения. Надо следовать инструкции по применению — как обращаться с продукцией, как устанавливать и поджигать пиротехнику».