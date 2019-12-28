Не тратьте деньги зря: эти вещи можно купить подержанными

Обратите внимание на ассортимент магазинов с товарами повторного использования. Вот три группы вещей, которые практичнее и полезнее покупать не новыми, советует apartmenttherapy.com.

Деревянная мебель

Нет смысла тратить деньги на новую мебель из цельного дерева. Скорее всего, она не очень хорошего качества. Кроме того, цены на такую мебель просто астрономические. А вот найти высококачественную деревянную мебель прошлых лет несложно. Мы говорим сейчас не об антиквариате, а о крепкой и нередко очень красивой мебели, которую можно купить за совсем небольшие деньги.

Фирменный дизайн

Люксовые бренды существуют не только в одежде. Покупка дорогостоящих дизайнерских предметов мебели может буквально разорить. Но если вы не можете жить без столика от какого-нибудь Валентино, поищите подобный в комиссионных салонах или на блошиных рынках за границей. Вы легко доставите его домой в багажнике своего автомобиля.

Мода уходит