Фото: в центре Таллинна продается квартира с неповторимым дизайном интерьера

Трехкомнатная квартира находится в центре Таллинна и имеет отличную планировку, высокие потолки и придающие своеобразие интерьеру толстые стены из бутового камня.

Квартира находится в историческом каменном здании, построенном за семь лет до создания Эйфелевой башни. Дом полностью реновирован в 2007 году с полной заменой и ремонтом всего строения - включая фасад и крышу.