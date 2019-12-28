Сб, 28.12.2019
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  • Фото: в центре Таллинна продается квартира с неповторимым дизайном интерьера

Фото: в центре Таллинна продается квартира с неповторимым дизайном интерьера

Kordumatu sisuga korter Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

Уникальная трехкомнатная квартира ждет не дождется, когда на нее обратят внимание, передает Kodustiil.

Уникальная дизайнерская квартира площадью 85,9 квадратных метров находится в доме постройки 1880 года. 

ФОТО: KV.EE

Трехкомнатная квартира находится в центре Таллинна и имеет отличную планировку, высокие потолки и придающие своеобразие интерьеру толстые стены из бутового камня. 

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в историческом каменном здании, построенном за семь лет до создания Эйфелевой башни. Дом полностью реновирован в 2007 году с полной заменой и ремонтом всего строения - включая фасад и крышу.  

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE. ​

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