Фото: в центре Таллинна продается квартира с неповторимым дизайном интерьера

Уникальная трехкомнатная квартира ждет не дождется, когда на нее обратят внимание, передает Kodustiil.
Уникальная дизайнерская квартира площадью 85,9 квадратных метров находится в доме постройки 1880 года.
Трехкомнатная квартира находится в центре Таллинна и имеет отличную планировку, высокие потолки и придающие своеобразие интерьеру толстые стены из бутового камня.
Квартира находится в историческом каменном здании, построенном за семь лет до создания Эйфелевой башни. Дом полностью реновирован в 2007 году с полной заменой и ремонтом всего строения - включая фасад и крышу.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.