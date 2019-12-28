Полезно: как за час превратить полку IKEA в туалетный столик?

Если у вас не получается найти идеальный туалетный столик, сделайте его сами! Это проще, чем кажется, уверен портал InMyRoom.
Эрин и Рич Келли — творческие ребята и блогеры. На своем сайте они рассказали, как переделать обычную полку из IKEA в стильный туалетный столик. Берите на заметку идею — это просто, быстро и без лишних затрат.
Что вам понадобится?
Для туалетного столика:
полка EKBI ALEX IKEA;
кронштейны Х8 (6 шт);
деревянные ножки для стола (длина — 70 см);
крепления для ножек — важно, чтобы они шли в комплекте (2 шт);
пропитка-морилка для дерева Minwax Wood Finish;
краска и грунтовка (в виде спрея) в тон стенам.
Дополнительно:
круглое зеркало в деревянной раме;
подставка для украшений;
деревянная табуретка или скамья;
декоративная подушка;
овечья шкура LUDDE IKEA (можно заменить на искусственную).
А с подробной пошаговой инструкцией можно ознакомиться ЗДЕСЬ!