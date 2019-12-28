Сб, 28.12.2019
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Полезно: как за час превратить полку IKEA в туалетный столик?

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если у вас не получается найти идеальный туалетный столик, сделайте его сами! Это проще, чем кажется, уверен портал InMyRoom.

Эрин и Рич Келли — творческие ребята и блогеры. На своем сайте они рассказали, как переделать обычную полку из IKEA в стильный туалетный столик. Берите на заметку идею — это просто, быстро и без лишних затрат.

Что вам понадобится?

Для туалетного столика:

полка EKBI ALEX IKEA;

кронштейны Х8 (6 шт);

деревянные ножки для стола (длина — 70 см);

крепления для ножек — важно, чтобы они шли в комплекте (2 шт);

пропитка-морилка для дерева Minwax Wood Finish;

краска и грунтовка (в виде спрея) в тон стенам.

Дополнительно:

круглое зеркало в деревянной раме;

подставка для украшений;

деревянная табуретка или скамья;

декоративная подушка;

овечья шкура LUDDE IKEA (можно заменить на искусственную).

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

А с подробной пошаговой инструкцией можно ознакомиться ЗДЕСЬ!

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