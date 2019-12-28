«Сильно болит спина, не могу встать»: в автобусе молодой человек разыграл целый спектакль

Валидаторы отключаются. Активно пассажиры начинают копаться в своих карманах и сумках, пишет Pärnu Postimees.

У сидящего возле передней двери молодого человека билета нет. Контролер просит его оставаться на месте и продолжает проверку пассажиров. В ходе проверки, которая длится несколько минут, обнаруживаются еще два безбилетника.

Контролеры просят трех нарушителей выйти из автобуса. Сидящий возле передней двери молодой человек жалуется, что у него такие сильные боли в спине, что он не может встать. Через некоторое время он все-таки выходит с контролерами.

Как только молодой человек вышел из автобуса, как по волшебству у него тут же исчезли боли в спине и он так резво пустился бежать, словно молодой лось. «Пока!» - успел он выкрикнуть прежде, чем скрылся за санаторием Estonia. Оставшиеся безбилетники получили штраф в 20 евро.

Через минут двадцать прибывает автобус номер 17. Там тоже находится несколько зайцев.

Один из них — молодой человек с рюкзаком - выходит из автобуса вместе со свой спутницей. Он останавливается возле автомобиля контролеров, демонстративно открывает банку пива, закуривает, а потом невозмутимо скрывается. Его спутница еще некоторое время беседует с контролерами. У девушки проблем с билетом нет, поэтому она спокойно уходит.

Лайне звонит в полицию, чтобы поймать молодого человека. Контролеры садятся в автомобиль и пытаются найти его сами, но зайцу удается скрыться. «Это будни нашей работы», - говорит Саар.

Самый необычный побег произошел несколько лет назад, когда мальчик, которого неоднократно ловили за безбилетный проезд, вылез на крышу автобуса через люк для проветривания. Когда автобус затормозил на остановке, мальчик спрыгнул с крыши в толпу людей. «К счастью, он не приземлился на кого-то», - вспоминает Лайне.

Не в каждом автобусе находятся безбилетники. Часто обнаруживают тех, кто забывают провалидировать поездку. Если у человека все-таки есть право на проезд, контролеры просят пассажира при них провалидировать поездку.

Обычно проверка пассажиров занимается две минуты, после человеку желающим разрешают покинуть автобус. Но находятся и те, кто начинает ворчать.

Например, сейчас, когда Pärnu Postimees отправился вместе с контролерами на поиски зайцев, на остановке «Пуйестеэ» пожилая дама, у которой уже проверили билет, стояла возле центральной двери и возмущалась, почему их не выпускают из автобуса, пока проверяют остальных пассажиров.

Двери не открываются, чтобы безбилетники не могли сбежать. Это не нравится многим. Жалуются люди и стоящие на остановке: какой закон позволяет в холодную погоду не пускать в автобус?

Контролеры говорят, что полная луна влияет на людей и они становятся нервными. Лайне работает контролером уже 17 лет, Саар — семь, а Хунт — 11 лет. За это время их неоднократно выталкивали из автобуса. Были случаи, как безбилетник ломал кость контролеру.