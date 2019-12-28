Фото: дом в стенах старого сарая

Архитекторы хотели сохранить местные архитектурные особенности оригинального здания. Таким образом, первоначальная структура была полностью сохранена. В связи с необходимостью переделать фундамент, конструкцию пришлось разобрать, пронумеровав каждую ее часть и в конечном счете переустановив, что и определило пространственную организацию нового дома.

ФОТО: hqroom.ru

Была произведена новая облицовка здания древесиной ели, установлены новые окна и металлическая крыша. Деревенский характер постройки удалось сохранить без ущерба для современного комфорта.

В интерьере доминируют заполненные светом помещения с полами из белого дуба, белыми деревянными стенами и открытыми деревянными балками и колоннами внутри.

Дом площадью 418 квадратных метров расположен на склоне холма и доступ к нему осуществляется с пешеходного моста, ведущего в основную часть дома на среднем этаже. Подвал и верхний уровень завершают трехэтажную резиденцию.

ФОТО: hqroom.ru

Заключенный в стеклянную раму вход ведет в столовую с 10-метровой стеклянной стеной. Панорамные окна открывают захватывающий вид на горы и сельский ландшафт. С одной стороны от столовой находится кухня, с другой — гостиная с камином. Завершает этот этаж телевизионный зал, комната с бильярдным столом и техническое помещение.

ФОТО: hqroom.ru

Стальная лестница с белыми ступенями ведет к четырем спальням и трем ванным комнатам, которые расположены по периметру верхнего этажа.

ФОТО: hqroom.ru