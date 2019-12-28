Галерея: скрывавшийся от общественности Андрус Веэрпалу замечен на лыжных соревнованиях

13-летняя Анлоурдеэс заняла 21 место, всего была 31 участница. Проигрыш победителю составил чуть более двух минут. 17-летний Андерс Веэрпалу на десятикилометровой дистанции занял 17 место и проиграл победителю соревнований Мартину Химму три минуты.

Андрус Веэрпалу наблюдал за соревнованиями детей у края трассы. Веерпалу публично не комментировал допинговый скандал, разразившийся в начале этого года. В последний раз его видели в июле на соревнованиях по бегу в Люллемяэ, Валгамаа, где он также болел за своих детей.