Сб, 28.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Галерея: скрывавшийся от общественности Андрус Веэрпалу замечен на лыжных соревнованиях

Галерея: скрывавшийся от общественности Андрус Веэрпалу замечен на лыжных соревнованиях

В субботу утром Андрус Веэрпалу, скрывавшийся от общественности после разразившегося в начале года допингового скандала, наблюдал за чемпионатом Эстонии по лыжным гонкам на стадионе Техванди, передает Tartu Postimees.

В лыжном кроссе участвовали дети дети Веэрпалу - Анлоурдеэс Веэрпалу и Андрерс Веэрпалу.

13-летняя Анлоурдеэс заняла 21 место, всего была 31 участница. Проигрыш победителю составил чуть более двух минут. 17-летний Андерс Веэрпалу на десятикилометровой дистанции занял 17 место и проиграл победителю соревнований Мартину Химму три минуты.

Андрус Веэрпалу наблюдал за соревнованиями детей у края трассы. Веерпалу публично не комментировал допинговый скандал, разразившийся в начале этого года. В последний раз его видели в июле на соревнованиях по бегу в Люллемяэ, Валгамаа, где он также болел за своих детей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ