Фото ⟩ Рождественское чудо по-эстонски: украденная два года назад вещь вернулась хозяевам в праздничной упаковке

Кто нарисовал велосипедиста на заборе на улице Лосси, неизвестно. Известно только, что произведение искусства возникло там в преддверии международных Ганзейских дней в 2015 году. Когда забор вместе с рисунком пропал, также точно неизвестно, но пропажу обнаружили в середине февраля 2017 году. На сделанных в январе фотографиях забор еще был на месте. Некоторые утверждают, что рисунок — это версия фотографии, сделанной в 1912 году Йоханнесом Пяэсуке.

Во второй день Рождества в подарочной обертке был обнаружен фрагмент забора с тем самым рисунком. До вечера пятницы никто не осмеливался взглянуть, что скрывается за оберткой.

Старую часть забора с рисунком прикрепили к новому забору. ФОТО: Priscilla Õmblus

Украденный фрагмент забора принадлежит дому на улице Лосси, 30. В феврале 2017 года управляющий домом Маарья Линн-Абзалон сообщила о пропаже забора Sakala и у нее не было даже предположений, что с ним могло случиться и кому он понадобился.

Жители дома также не знали ничего о пропаже фрагмента забора.

Организатор уличных проектов в рамках международных Ганзейских дней в 2015 году Лайнели Паррест сказала в 2017 году, что хотя в тот раз украсить город призвали несколько уличных художников, данный рисунок не был сделан в рамках этого проекта.