С 1 января изменится телефонный номер Таллиннской городской помощи

Телефон помощи предназначен для решения хозяйственных проблем в столице: аварии техносетей, состояние улиц и тротуаров, проблемы с уличным освещением и т.д.

По словам руководитель департамента муниципальной полиции Айвар Тоомпере, человеку необходимо знать только один номер. "Мы передадим информацию дальше для решения проблемы. В случае неотложных или опасных ситуаций на место отправят патруль муниципальной полиции, который ограничит опасную зону до прибытия аварийной бригады", - сказал Тоомпере.