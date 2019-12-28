Пыхья-Таллинн встретит Новый год грандиозным лазерным шоу

В акватории прилегающей к площади Ноблесснери гавани будет создана водяная стена, на которой и будет проецироваться лазерное шоу, подготовленное фирмой Eventech. Световые эффекты будут сопровождаться музыкой. Мероприятие призвано предложить альтернативу традиционному салюту, который беспокоит домашних животных, птиц и людей.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил, что использование пиротехники в канун Нового года и в новогоднюю ночь стало массовой проблемой.