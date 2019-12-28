Сб, 28.12.2019
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Пыхья-Таллинн встретит Новый год грандиозным лазерным шоу

Площадь Ноблесснери с высоты птичьего полета.

ФОТО: Мартин Дремлюга

Управа Пыхья-Таллинна приглашает встретить Новый год в портовом городке Ноблесснери, где около полуночи состоится грандиозное лазерное и световое шоу.

В акватории прилегающей к площади Ноблесснери гавани будет создана водяная стена, на которой и будет проецироваться лазерное шоу, подготовленное фирмой Eventech. Световые эффекты будут сопровождаться музыкой. Мероприятие призвано предложить альтернативу традиционному салюту, который беспокоит домашних животных, птиц и людей.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил, что использование пиротехники в канун Нового года и в новогоднюю ночь стало массовой проблемой.

"Почти все столичные районы, которые ранее устраивали салют, отказались от этой практики. Но это не уменьшило количество ракет, запущенных в частном порядке, откоторых страдают как домашние животные, так и люди. Поэтому мы считаем, что нужна альтернатива. Призываю всех отказаться от использования в новогоднюю ночь пиротехники и приглашаю в портовый городок Ноблесснери, где состоится незабываемое световое представление", - сказал Ярвелайд.

По словам представительницы администрации портового городка Ноблесснери Анн Виркус, большую часть расходов, связанных с организацией лазерного и светового шоу, взяли на себя работающие на территории портового городка фирмы. 

"Мы хотим показать, что праздновать и веселиться в новогоднюю ночь можно таким образом, чтобы это никого не подвергало опасности и не вредило окружающей среде", - сказала Виркус.

Большое лазерное и световое представление начнется в 23:50 на площади Ноблесснери.

Добраться до портового городка Ноблесснери можно  на автобусах № 73 (остановка "Ноблесснери") и № 3 (остановка "Кунгла").

Информацию о парковке можно найти здесь.

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