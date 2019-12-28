Сб, 28.12.2019
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  • В ДТП с участием квадроцикла пострадал двухлетний ребенок

В ДТП с участием квадроцикла пострадал двухлетний ребенок

ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk

Сегодня, 28 декабря, в 15 часов в полицию поступило сообщение, что в Харьюмаа в деревне Патика квадроцикл попал ДТП.

30-летний мужчина на скользкой дороге потерял управление над квадроциклом и выехал в кювет. Помимо водителя, на квадроцикле ехал и двухлетний ребенок, который, по предварительным данным, получил легкие травмы. 

Водитель был трезв. Ребенок доставлен в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья. 

Все обстоятельства ДТП выясняются.

"Речь идет о счастливом инциденте, поскольку на самом деле все могло закончиться гораздо печальнее. Попавший в ДТП квадроцикл не зарегистрирован и пока неизвестно, использовали и в каком количестве защитное снаряжение ехавшие на нем мужчина и ребенок. Погодные условия сейчас очень переменчивы и дороги скользкие, мы просим всех это учитывать и объективно оценивать свои способности вождения. Малейшая ошибка на скользкой дороге может стоить кому-то жизни", - сказал дежурный руководитель Центра надзора за дорожным движением Рагнар Янес. 

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