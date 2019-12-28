Сб, 28.12.2019
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На центральной площади Йыхви покажут новогоднее поздравление президента Эстонии

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

На центральной площади Йыхви установят экран, где 31 декабря все желающие смогут послушать новогоднюю речь Керсти Кальюлайд.

Об этом в субботу сообщил портал новостей вещания, напомнив, что уже второй год подряд волость Йыхви организует новогоднюю вечеринку на центральной площади города. В прошлом году в рамках празднования столетия республики во всех региональных центрах Эстонии организовали возможность послушать речь президента Эстонии.

"Думаю, это хорошая традиция, когда граждане вместе встречают Новый год на центральной площади города, как это делают другие крупные региональные центры. Все вместе соберемся и встретим 2020 год", - сказал волостной старейшина Макс Каур, добавив, что президент могла бы в следующем году произнести новогоднюю речь на площади в Йыхви и встретить 2021 год вместе с жителями Вирумаа.

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