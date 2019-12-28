Велосипедного вора выслали из Эстонии

Согласно обвинению, 28 июля в Пярну перед спа-отелем Hedon Нериюс перекусил кусачками замок и украл стоящий тысячу евро велосипед Ultra Sport 29. Литовец положил велосипед в автомобиль и уехал вместе с земляком Гедиминасом.

Суд приговорил Нериюса за кражу к году и трем месяцам тюремного заключения, которое не надо отбывать, если он в течение двух лет и шести месяцев не совершит очередное преступление.

В качестве дополнительного наказания Нериюса выслали из Эстонии и выдали ему запрет на въезд в страну на три года.

Также Нериюс должен будет оплатить расходы на производство и в качестве штрафа более 900 евро.

Обвиняемый признал себя в суде виновным и пошел на соглашение с прокурором.

Велосипедные воры выплатили владельцу велосипеда 1000 евро, после чего он отозвал гражданский иск.

Пойманного в Голландии и в октябре представшего перед судом 31-летнего помощника Гедиминаса суд приговорил к семи месяцам тюрьмы. Наказание не надо будет отбывать за решеткой, если он в течение двух лет не совершит новое преступление.

Его также выслали из страны и запретили въезд в Эстонию на пять лет.

Его вина состоит в том, что он знал о плане кражи, ждал на ближайшей парковки в Volkswagen и после кражи заехал за сообщником, чтобы помочь поместить велосипед в автомобиль и скрыться.