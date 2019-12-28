Картина дня: жертвы фейерверков, массовая драка в Тарту и задержание пьяного водителя автобуса

Жертвы салюта: пострадавшие из-за фейерверков люди заполонили больницы

Еще до пика использования различной пиротехники, то есть до празднования Нового года, участились случаи травм из-за фейерверков. Читать далее...

В Тарту уличный конфликт перерос в массовую драку: есть пострадавшие

28 декабря в 00:15 в полицию сообщила о драке на улице Ялака, Тарту, в которой, по первоначальным данным, участвовали семь человек, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

Водитель автобуса ATKO сел пьяным за рулем: его задержала полиция

Полиция задержала в Нарве пьяного водителя автобуса ATKO, на которого пожаловались пассажиры. Читать далее...

Рождественское чудо по-эстонски: украденная два года назад вещь вернулась хозяевам в праздничной упаковке

Два года назад исчезнувшее уличное произведение искусства, которое представляет собой изображение мужчины на велосипеде, возвращено на свое место. Читать далее...

В ДТП с участием квадроцикла пострадал двухлетний ребенок

30-летний мужчина на скользкой дороге потерял управление над квадроциклом и выехал в кювет. Помимо водителя, на квадроцикле ехал и двухлетний ребенок, который, по предварительным данным, получил легкие травмы. Читать далее...

Известная торговая сеть закрывает все свои магазины в Эстонии

На сайте предприятия говорится о распродаже перед закрытием всех магазинов, хотя еще в ноябре на своей странице в Facebook фирма публиковала объявление о поиске работников. Читать далее...

До 300 рабочих мест: в Кохтла-Ярве построят новый завод

В промышленном парке в Кохтла-Ярве на 2020 год запланировано начало строительства завода по производству ветрогенераторов. Читать далее...

Фото: жители Таллинна преобразили квартиру в старом доме до неузнаваемости и сэкономили тысячи евро

Мало кто сегодня предпочтет купить квартиру без ремонта. Наоборот, большинство хочет въехать в свежеотремонтированную или хотя бы в квартиру в приличном состоянии. А вот Эстер и Палле из Пыхья-Таллинна довольны: хотя в течение года они жили буквально на стройплощадке, зато сейчас у них настоящая квартира мечты. Читать далее...

«Сильно болит спина, не могу встать»: в автобусе молодой человек разыграл целый спектакль

Контролеры просят трех безбилетников выйти из автобуса. Сидящий возле передней двери молодой человек жалуется, что у него такие сильные боли в спине, что он не может встать. Читать далее...

МИД Польши провел жесткую беседу с российским послом из-за слов Путина

МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева для беседы из-за слов президента РФ Владимира Путина, назвавшего "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1930-х годах Юзефа Липского. Читать далее...

Какой будет зима в Эстонии? Любителей снега ждет разочарование

«Настоящей зимы в этом году ждать не стоит. Две-три недели и все», - сказал Sakala живущий в Соомаа предсказатель погоды, владелец хутора Куузе-Кяэра Индрек Хейн. Читать далее...