Картина дня: жертвы фейерверков, массовая драка в Тарту и задержание пьяного водителя автобуса

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.
Жертвы салюта: пострадавшие из-за фейерверков люди заполонили больницы
Еще до пика использования различной пиротехники, то есть до празднования Нового года, участились случаи травм из-за фейерверков. Читать далее...
В Тарту уличный конфликт перерос в массовую драку: есть пострадавшие
28 декабря в 00:15 в полицию сообщила о драке на улице Ялака, Тарту, в которой, по первоначальным данным, участвовали семь человек, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...
Водитель автобуса ATKO сел пьяным за рулем: его задержала полиция
Полиция задержала в Нарве пьяного водителя автобуса ATKO, на которого пожаловались пассажиры. Читать далее...
Рождественское чудо по-эстонски: украденная два года назад вещь вернулась хозяевам в праздничной упаковке
Два года назад исчезнувшее уличное произведение искусства, которое представляет собой изображение мужчины на велосипеде, возвращено на свое место. Читать далее...
В ДТП с участием квадроцикла пострадал двухлетний ребенок
30-летний мужчина на скользкой дороге потерял управление над квадроциклом и выехал в кювет. Помимо водителя, на квадроцикле ехал и двухлетний ребенок, который, по предварительным данным, получил легкие травмы. Читать далее...
Известная торговая сеть закрывает все свои магазины в Эстонии
На сайте предприятия говорится о распродаже перед закрытием всех магазинов, хотя еще в ноябре на своей странице в Facebook фирма публиковала объявление о поиске работников. Читать далее...
До 300 рабочих мест: в Кохтла-Ярве построят новый завод
В промышленном парке в Кохтла-Ярве на 2020 год запланировано начало строительства завода по производству ветрогенераторов. Читать далее...
Фото: жители Таллинна преобразили квартиру в старом доме до неузнаваемости и сэкономили тысячи евро
Мало кто сегодня предпочтет купить квартиру без ремонта. Наоборот, большинство хочет въехать в свежеотремонтированную или хотя бы в квартиру в приличном состоянии. А вот Эстер и Палле из Пыхья-Таллинна довольны: хотя в течение года они жили буквально на стройплощадке, зато сейчас у них настоящая квартира мечты. Читать далее...
«Сильно болит спина, не могу встать»: в автобусе молодой человек разыграл целый спектакль
Контролеры просят трех безбилетников выйти из автобуса. Сидящий возле передней двери молодой человек жалуется, что у него такие сильные боли в спине, что он не может встать. Читать далее...
МИД Польши провел жесткую беседу с российским послом из-за слов Путина
МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева для беседы из-за слов президента РФ Владимира Путина, назвавшего "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1930-х годах Юзефа Липского. Читать далее...
Какой будет зима в Эстонии? Любителей снега ждет разочарование
«Настоящей зимы в этом году ждать не стоит. Две-три недели и все», - сказал Sakala живущий в Соомаа предсказатель погоды, владелец хутора Куузе-Кяэра Индрек Хейн. Читать далее...
Обмен пленными в Донбассе назначен на 29 декабря. На Украине его ждут и боятся
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными в Донбассе должен состояться в воскресенье 29 декабря. Читать далее...
В Сомали почти 100 человек погибли в результате подрыва автомобиля
Свыше 90 человек, включая 17 полицейских, погибли в результате подрыва заминированного автомобиля на одном из контрольно-пропускных пунктов (КПП) в столице Сомали - Могадишо. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед. Читать далее...
Что думают жители Эстонии о положении дел в стране? Результаты опроса удивили экспертов
Если эстонцы единогласно считают, что для их частной жизни год был удачным, то относительно событий в государстве мнения разнятся. Читать далее...
В Отепя закончился открытый чемпионат Эстонии по биатлону
В течение двух дней сильнейшие стреляющие лыжники стран Балтии соревновались в двух дисциплинах - короткой индивидуальной гонке и в спринте. В индивидуальных гонках победы отпраздновали эстонские спортсмены. Читать далее...
Мартин Хельме: я тоже не пойду на президентский прием
Помимо премьер-министра Юри Ратаса пропустит юбилейный президентский прием и министр финансов Мартин Хельме (EKRE), обосновывая свое решение несогласием с действиями президента Керсти Кальюлайд. Читать далее...
Керсти Кальюлайд: я ценю языковое богатство, мои внуки вообще ходят в русский детсад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в предновогоднем интервью телеканалу ETV+ поделилась своей точкой зрения о происходящем в эстонской политике и сокращениях в Ида-Вирумаа, рассказала о необходимости выделять ресурсов на поддерживающее обучение для русских и эстонских школьников, а также еще раз подчеркнула, что все люди в Эстонии равны. Читать далее...