В Тарту уличный конфликт перерос в массовую драку: есть пострадавшие

Утверждается, что драка началась с инцидента, когда группа шедших по улице людей стала бросать камни во двор дома. Другая компания стала выяснять, что происходит, началась перебранка, закончившаяся дракой. Скорая оказала на месте происшествия первую помощь трем пострадавшим, повреждения двоих из них – 36-летнего и 27-летнего мужчин – оказались более серьезны и их доставили в больницу на дополнительную проверку здоровья. На месте происшествия был задержан 24-летний мужчина, а через некоторое время – 20-летний и 18-летний мужчины, скрывшиеся с места происшествия.