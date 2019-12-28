В Тарту уличный конфликт перерос в массовую драку: есть пострадавшие

28 декабря в 00:15 в полицию сообщила о драке на улице Ялака, Тарту, в которой, по первоначальным данным, участвовали семь человек, сообщила пресс-служба полиции.
Утверждается, что драка началась с инцидента, когда группа шедших по улице людей стала бросать камни во двор дома. Другая компания стала выяснять, что происходит, началась перебранка, закончившаяся дракой. Скорая оказала на месте происшествия первую помощь трем пострадавшим, повреждения двоих из них – 36-летнего и 27-летнего мужчин – оказались более серьезны и их доставили в больницу на дополнительную проверку здоровья. На месте происшествия был задержан 24-летний мужчина, а через некоторое время – 20-летний и 18-летний мужчины, скрывшиеся с места происшествия.
«Недоразумения все же должны решаться словами, а не руками. Насилие никогда не является решением проблемы», – сказал руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Каяр Пент.
Помощник прокурора Лили Сандель Лыунаской окружной прокуратуры сказала, что завтра прокуратура потребует ареста двух мужчин, поскольку есть основание подозревать их в другом, совершенном ранее насильственном преступлении.
Более точные обстоятельства произошедшего выясняется, возбуждено уголовное дело на основании статьи Пенитенциарного кодекса, предусматривающей серьезное нарушение общественного порядка.