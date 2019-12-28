В Сомали почти 100 человек погибли в результате подрыва автомобиля

"Меня проинформировали, что число погибших превысило 90, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина. Пусть Аллах будет милосерден к жертвам этой варварской атаки", - написал он.

Среди иностранцев - минимум трое граждан Турции. По предварительным данным, все они были инженерами.

Счет раненых идет на десятки. По данным одного из представителей частной службы скорой помощи Aamin Ambulance, травмы получили около 70 человек. Мэр Сомали Омар Мохамед Филиш назвал цифру в 90 раненых, сообщив, что среди них много студентов местного университета.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в регионе террористических группировок. Тем не менее, по оценкам наблюдателей, по своему характеру атака напоминает почерк исламистской группировки "Аш-Шабаб".