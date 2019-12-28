В Сомали почти 100 человек погибли в результате подрыва автомобиля

Свыше 90 человек, включая 17 полицейских, погибли в результате подрыва заминированного автомобиля на одном из контрольно-пропускных пунктов (КПП) в столице Сомали - Могадишо. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед, передает Deutsche Welle.
"Меня проинформировали, что число погибших превысило 90, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и 4 иностранных гражданина. Пусть Аллах будет милосерден к жертвам этой варварской атаки", - написал он.
Среди иностранцев - минимум трое граждан Турции. По предварительным данным, все они были инженерами.
Счет раненых идет на десятки. По данным одного из представителей частной службы скорой помощи Aamin Ambulance, травмы получили около 70 человек. Мэр Сомали Омар Мохамед Филиш назвал цифру в 90 раненых, сообщив, что среди них много студентов местного университета.
Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из действующих в регионе террористических группировок. Тем не менее, по оценкам наблюдателей, по своему характеру атака напоминает почерк исламистской группировки "Аш-Шабаб".
Нападение с самым большом количеством погибших произошло в Сомали в октябре 2017 года. Тогда жертвами двойного теракта с двумя заминированными автомобилями стали почти 600 человек. Власти тогда также возложили ответственность на "Аш-Шабаб". Последователи этой группировки придерживаются радикальных воззрений салафитского толка. С 2009 года она заняла значительную территорию в Сомали, где основным ее оплотом являются регион Джубаленд и город Кисмайо.