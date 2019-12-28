График ⟩ Что думают жители Эстонии о положении дел в стране? Результаты опроса удивили экспертов

Если эстонцы единогласно считают, что для их личной жизни год был удачным, то относительно событий в государстве мнения разнятся, пишет Postimees.
«С первой секунды на посту премьер-министра я исходил из того, что должен быть премьер-министром для всех. Работал для того, чтобы Эстонии было хорошо, чтобы жителям Эстонии было хорошо». Этот мотив повторяется премьер-министром Юри Ратасом (Центристская партия) каждый раз, когда он должен извиняться за очередной скандал с участием EKRE или оправдывать коалицию.
В последний раз это сорвалось с губ Ратаса 17 декабря во время рождественского визита в социальные центры Сауэ, Мустамяэ и центра Таллинна, затем пару дней спустя – в интервью Eesti Päevaleht.
Жителю социального центра, упрекнувшего премьер-министра за его решения, Ратас, по данным Õhtuleht, ответил следующее: «Если вам неловко, это ваше право. Следовательно, я должен работать лучше, чтобы вы могли сказать в следующем году, что дела идут лучше».
Однако, что думают жители Эстонии?
Опрос, проведенный по заказу Postimees Kantar Emor, показывает, что до гармонии, описанной премьер-министром, еще далеко. Половина эстонцев в возрасте от 15 до 84 лет оценивают состояние страны за прошедший год отрицательно или, скорее, как плохое или очень плохое. Меньшинство, всего 42 процента, относятся к происходящему в стране положительно.
Любопытно, что результат резко контрастирует с тем, как у эстонцев прошел год в личном плане. А именно, 82% признают, что год был для них достаточно хорошим или даже очень хорошим. Возраст, пол, доход и социальный статус здесь роли не играют, это означает, что независимо от уровня благосостояния в Эстонии можно чувствовать себя успешным.
Однако в ответах есть две тенденции, которые заставляют задумать: чем выше образование, тем лучше у жителей Эстонии год был в личном плане и тем хуже их мнение о происходящем в стране. Во-вторых, неэстонцы в этом году значительно более довольны эстонским государством, чем эстонцы: 52 процента против 37. Ситуация необычная для Эстонии.
Правда - в глазах смотрящего
Эксперт по исследованиям Emor Айвар Воог сказал, что, хотя вопрос о положении дел в стране не является политическим, ответы людей были сильно поляризованы.
«Оценка государства в настоящее время в значительной степени зависит от партийных предпочтений», - заключил Воог.
Это означает, что в этом году положение дел в государстве приравнивается к триумфам и неудачам партий и ведущих политиков. И где правды, зависит от мнения самого человека.
Например, оказалось, что, хотя около четверти из 200 сторонников Партии реформ, социалисты и Эстония считали, что год является положительным для эстонского государства, то среди избирателей EKRE этот показатель составил 82 процента. Избиратели EKRE были чуть ли не единственными, кто оценил год как очень хороший для страны.
«Высокий уровень удовлетворенности среди сторонников ERE резко контрастирует с неудовлетворенностью этой целевой группы прошлыми годами практически по любому аспекту функционирования страны», - провел Воог параллель с аналогичными ранними исследованиями.
Это означает, что после вступления в правительство EKRE избиратели шляп сменили свои черные очки на ярко-розовые. Хотя исследование было проведено до оскорбления премьер-министра и правительства Финляндии лидером EKRE Мартином Хельме 15 декабря, практика показывает, что стрелка компаса сторонника EKRE ранее не колебалась. Таким образом, можно предположить, что избиратели EKRE довольны и сейчас положением дел в государстве.
Также положительно настроены сторонники Центристской партии, их показатель составляет 68 процентов, однако другие настроены не столь оптимистично.
Избиратели «Отечества» критически
Уже сейчас избиратели младшего брата коалиции настроены критически: половина их избирателей недовольна тем, что произошло под руководством коалиции в Эстонии в этом году. Это также проявляется в рейтингах поддержки партий, где «Отечества» колеблется на избирательном пороге.
По словам доцента сравнительной политики Таллиннского университета Тыниса Саартса, результаты говорят о том, что апрельское вступление EKRE в правительство в поляризовало общество, но сделало тех избирателей, которые ранее были маргинализованными, более удовлетворенными.
«Самое удивительное, что оценки Эстонии довольно позитивны в тех группах, которые традиционно критиковали развитие страны», - отметил Саартс. Удовлетворенность Эстонией сейчас выше среди неэстонцев.
«Именно люди с начальным и основным образованием, а также, те, кто меньше зарабатывает, настроены более позитивно, чем люди с высшим образованием и больше зарабатывающие. Это означает, что люди с более низким социальным статусом гораздо более позитивно относятся к развитию страны, чем люди с более высоким социальным статусом».
По словам Саартса, это удивительный поворот, так как предыдущие исследования в целом показали обратное: более довольны Эстонией были более богатые, более образованные и более успешные.