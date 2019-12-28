График ⟩ Что думают жители Эстонии о положении дел в стране? Результаты опроса удивили экспертов

«С первой секунды на посту премьер-министра я исходил из того, что должен быть премьер-министром для всех. Работал для того, чтобы Эстонии было хорошо, чтобы жителям Эстонии было хорошо». Этот мотив повторяется премьер-министром Юри Ратасом (Центристская партия) каждый раз, когда он должен извиняться за очередной скандал с участием EKRE или оправдывать коалицию.

В последний раз это сорвалось с губ Ратаса 17 декабря во время рождественского визита в социальные центры Сауэ, Мустамяэ и центра Таллинна, затем пару дней спустя – в интервью Eesti Päevaleht.

Жителю социального центра, упрекнувшего премьер-министра за его решения, Ратас, по данным Õhtuleht, ответил следующее: «Если вам неловко, это ваше право. Следовательно, я должен работать лучше, чтобы вы могли сказать в следующем году, что дела идут лучше».

Однако, что думают жители Эстонии?

Опрос, проведенный по заказу Postimees Kantar Emor, показывает, что до гармонии, описанной премьер-министром, еще далеко. Половина эстонцев в возрасте от 15 до 84 лет оценивают состояние страны за прошедший год отрицательно или, скорее, как плохое или очень плохое. Меньшинство, всего 42 процента, относятся к происходящему в стране положительно.

Любопытно, что результат резко контрастирует с тем, как у эстонцев прошел год в личном плане. А именно, 82% признают, что год был для них достаточно хорошим или даже очень хорошим. Возраст, пол, доход и социальный статус здесь роли не играют, это означает, что независимо от уровня благосостояния в Эстонии можно чувствовать себя успешным.

Однако в ответах есть две тенденции, которые заставляют задумать: чем выше образование, тем лучше у жителей Эстонии год был в личном плане и тем хуже их мнение о происходящем в стране. Во-вторых, неэстонцы в этом году значительно более довольны эстонским государством, чем эстонцы: 52 процента против 37. Ситуация необычная для Эстонии.

Правда - в глазах смотрящего

Эксперт по исследованиям Emor Айвар Воог сказал, что, хотя вопрос о положении дел в стране не является политическим, ответы людей были сильно поляризованы.

«Оценка государства в настоящее время в значительной степени зависит от партийных предпочтений», - заключил Воог.

Это означает, что в этом году положение дел в государстве приравнивается к триумфам и неудачам партий и ведущих политиков. И где правды, зависит от мнения самого человека.

Например, оказалось, что, хотя около четверти из 200 сторонников Партии реформ, социалисты и Эстония считали, что год является положительным для эстонского государства, то среди избирателей EKRE этот показатель составил 82 процента. Избиратели EKRE были чуть ли не единственными, кто оценил год как очень хороший для страны.