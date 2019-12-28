Водитель автобуса ATKO сел пьяным за руль: его задержала полиция

Полиция задержала в Нарве пьяного водителя автобуса ATKO, на которого пожаловались пассажиры, передает Postimees.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) поделился постом о водителе автобуса ATKO, который был задержан в Нарве в нетрезвом виде. Водитель автобуса был настолько пьян, что пассажиры, заходя в автобус, чувствовали сильный запах алкоголя.
«Жители Нарвы сообщили полиции о водителе автобуса городской линии, вокруг которого витают пары алкоголя, которые хорошо чувствуют даже люди с заложенным носом. Проверка показала, что уровень алкоголя в крови превысил допустимый предел при управлении транспортным средством. Мы составили протокол о проступке и сняли водителя с рейса», - написано в посте.
PPA благодарит внимательных пассажиров, сообщивших в полицию о водителе, которого заподозрили в алкогольном опьянении, и тем самым позаботившихся о безопасности жителей города.
«Водитель транспортного средства отвечает не только за свою жизнь и безопасность, он влияет на всех, кто передвигается в это же время. Берегите себя и других. Если пьете, не садитесь за руль!» - пишет PPA.