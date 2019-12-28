Водитель автобуса ATKO сел пьяным за руль: его задержала полиция

Департамент полиции и погранохраны (PPA) поделился постом о водителе автобуса ATKO, который был задержан в Нарве в нетрезвом виде. Водитель автобуса был настолько пьян, что пассажиры, заходя в автобус, чувствовали сильный запах алкоголя.

«Жители Нарвы сообщили полиции о водителе автобуса городской линии, вокруг которого витают пары алкоголя, которые хорошо чувствуют даже люди с заложенным носом. Проверка показала, что уровень алкоголя в крови превысил допустимый предел при управлении транспортным средством. Мы составили протокол о проступке и сняли водителя с рейса», - написано в посте.

PPA благодарит внимательных пассажиров, сообщивших в полицию о водителе, которого заподозрили в алкогольном опьянении, и тем самым позаботившихся о безопасности жителей города.