В Отепя закончился открытый чемпионат Эстонии по биатлону

В течение двух дней сильнейшие стреляющие лыжники стран Балтии соревновались в двух дисциплинах - короткой индивидуальной гонке и в спринте. В индивидуальных гонках победы отпраздновали эстонские спортсмены, передает Rus.ERR.
У женщин золото завоевала Йоханна Тали-хярм. В непростых ветровых условиях она допустила семь промахов на четырех огневых рубежах, но все равно оказалась выше конкуренток.
У мужчин короткую индивидуалку с шестью промахами выиграл еще один из лидеров сборной Эстонии Калев Эрмитс, который опередил двух представителей Латвии.