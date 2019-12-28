Сб, 28.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • В Отепя закончился открытый чемпионат Эстонии по биатлону

В Отепя закончился открытый чемпионат Эстонии по биатлону

В течение двух дней сильнейшие стреляющие лыжники стран Балтии соревновались в двух дисциплинах - короткой индивидуальной гонке и в спринте. В индивидуальных гонках победы отпраздновали эстонские спортсмены, передает Rus.ERR.

У женщин золото завоевала Йоханна Тали-хярм. В непростых ветровых условиях она допустила семь промахов на четырех огневых рубежах, но все равно оказалась выше конкуренток.

У мужчин короткую индивидуалку с шестью промахами выиграл еще один из лидеров сборной Эстонии Калев Эрмитс, который опередил двух представителей Латвии.

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