Мартин Хельме: я тоже не пойду на президентский прием

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в итоговом интервью телеканалу ETV+, что не пойдет на президентский прием в честь Дня независимости, поскольку в феврале собирается отдохнуть за границей с семьей.

Сегодня к премьеру присоединился Мартин Хельме, который также объявил в социальных сетях, что не будет присутствовать вечером 24 февраля на приеме. «Я тоже не пойду на прием. Я знаю еще несколько министров, которые не пойдут», - написал Хельме.

По мнению Хельме, следует задаться вопросом, что глава государства сделала неправильно, раз впервые за период восстановления независимой республики премьер-министр пропустит прием.