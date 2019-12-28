Мартин Хельме: я тоже не пойду на президентский прием

Помимо премьер-министра Юри Ратаса пропустит юбилейный президентский прием и министр финансов Мартин Хельме (EKRE), обосновывая свое решение несогласием с действиями президента Керсти Кальюлайд.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в итоговом интервью телеканалу ETV+, что не пойдет на президентский прием в честь Дня независимости, поскольку в феврале собирается отдохнуть за границей с семьей.
Сегодня к премьеру присоединился Мартин Хельме, который также объявил в социальных сетях, что не будет присутствовать вечером 24 февраля на приеме. «Я тоже не пойду на прием. Я знаю еще несколько министров, которые не пойдут», - написал Хельме.
По мнению Хельме, следует задаться вопросом, что глава государства сделала неправильно, раз впервые за период восстановления независимой республики премьер-министр пропустит прием.
«Она (президент) также проявила презрение к конституционному порядку, пытаясь захватить политическую власть, не предусмотренную для нее конституцией, требуя права голоса относительно состава правительства. Таким образом, угроза конституционному порядку исходит именно от ее канцелярии!» - считает Хельме.