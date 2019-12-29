Фото: на шоссе Таллинн-Нарва автобус вылетел в кювет
Сегодня в 4.45 на 30-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого ехавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус вылетел с дороги.
По предварительным данным, в автобусе было 67 человек, двое из которых были водители автобуса. В момент ДТП сидевший за рулем мужчина был трезв.
С места происшествия с различными травмами в больницу доставлены девять человек, из которых четверо являются гражданами Латвии. Опасных для жизни повреждений ни у кого нет, заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.
По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за технической неполадки автобуса, в результате чего водитель потерял управление над автобусом и съехал с дороги в кювет. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Пассажиров, которые не пострадали, были доставлены в пункт назначения на замещающем автобусе. Оставшийся на месте происшествия багаж владельцы могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу Пинна, 4.
Если кто-то стал очевидцем этого ДТП, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.
«В последние дни случаются различные происшествия с автобусами — в Нарве задержан пьяный водитель автобуса, в Литве автобус попал в аварию, но благодаря умелому поведению водителя удалось избежать худшего. Несмотря на то, что причины происшествий разные, сам пассажир может многое сделать для собственной безопасности. Сразу после отправления автобуса надо воспользоваться ремнем безопасности. Водитель автобуса был пристегнут, были ли пристегнуты пассажиры, выясняется», - сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Иво Утсар.