Фото: на шоссе Таллинн-Нарва автобус вылетел в кювет

По предварительным данным, в автобусе было 67 человек, двое из которых были водители автобуса. В момент ДТП сидевший за рулем мужчина был трезв.

С места происшествия с различными травмами в больницу доставлены девять человек, из которых четверо являются гражданами Латвии. Опасных для жизни повреждений ни у кого нет, заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за технической неполадки автобуса, в результате чего водитель потерял управление над автобусом и съехал с дороги в кювет. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Пассажиров, которые не пострадали, были доставлены в пункт назначения на замещающем автобусе. Оставшийся на месте происшествия багаж владельцы могут получить в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу Пинна, 4.

Если кто-то стал очевидцем этого ДТП, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.